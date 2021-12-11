В Кремле рассказали об отсутствии планов по снижению цены на газ для Греции

У России нет планов на снижение цены на газ для Греции, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает телеканал ANT1.

Позицию Москвы касательно вопроса стоимости газа Песков озвучил в ходе «Специального репортажа» для греческого телеканала.

Корреспондент канала сказала, что по грекам сильно ударил рост стоимости топлива, и спросила, собирается ли Москва помочь в этой ситуации.

«Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?» — задал вопрос представитель Кремля.

Журналистка уточнила, могла бы РФ предоставить Греции более стабильные цены на газ.

По словам Пескова, в настоящий момент цены на природный газ и так стабильные.

На следующий вопрос, может ли Россия сделать что-то для снижения стоимости ресурсов, в том числе гарантировать скидку, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.

«Вы просто подписываете контракт с «Газпромом», который действует на конкретный период, и если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене», — разъяснил Песков.

Он также подчеркнул, что Россия покрывает более 40% потребностей Греции в газе, а также выполняет все обязательства.

Ранее сообщалось, что цена на газ снова превысила отметку в $1200 за тысячу кубометров.