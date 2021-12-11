Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Рубина»... 13:20
Власти РФ выделили около 13,8 млрд рублей на выплаты малообеспеченным... 13:16
Путин: минимум один агент ЦРУ был среди советников правительства России в 1990-х... 13:11
Черданцев призвал изменить регламент РПЛ из-за ситуации с матчем ЦСКА —... 12:59
Узбекистанца в одежде с флагом и гербом России не пустили на Украину... 12:57
Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» не состоится 12:52
Сокуров назвал доносом призыв властей Чечни проверить его слова при разговоре... 12:36
В Москве все парковки на новогодние праздники будут бесплатными 12:36
Бывший тренер сборной Польши назвал «Спартак» посредственной командой 12:29
Американский самолет-разведчик Rivet Joint засекли над Донбассом 12:20

В Кремле рассказали об отсутствии планов по снижению цены на газ для Греции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

У России нет планов на снижение цены на газ для Греции, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает телеканал ANT1.

Позицию Москвы касательно вопроса стоимости газа Песков озвучил в ходе «Специального репортажа» для греческого телеканала.

Корреспондент канала сказала, что по грекам сильно ударил рост стоимости топлива, и спросила, собирается ли Москва помочь в этой ситуации.

«Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?» — задал вопрос представитель Кремля.

Журналистка уточнила, могла бы РФ предоставить Греции более стабильные цены на газ.

По словам Пескова, в настоящий момент цены на природный газ и так стабильные.

На следующий вопрос, может ли Россия сделать что-то для снижения стоимости ресурсов, в том числе гарантировать скидку, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.

«Вы просто подписываете контракт с «Газпромом», который действует на конкретный период, и если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене», — разъяснил Песков.

Он также подчеркнул, что Россия покрывает более 40% потребностей Греции в газе, а также выполняет все обязательства.

Ранее сообщалось, что цена на газ снова превысила отметку в $1200 за тысячу кубометров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть