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В Госдуме предложили бесплатно кастрировать домашних животных

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Региональным властям необходимо предложить гражданам право на бесплатную стерилизацию домашних животных. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Если бы региональные власти предлагали бесплатную стерилизацию или льготную стерилизацию для животных, многим это стало бы интересно. Сейчас эта процедура платная, и у людей зачастую просто не хватает на это денег», — отметил политик.

По его словам, граждане могли бы получать эту услугу по льготным условиям или вообще бесплатно. Тогда можно было бы начать предлагать вакцинацию животного, заводить ветеринарные паспорта и другие услуги.

Бурматов сообщил, что в 2022 году Госдума рассмотрит расширение полномочий регионов, что даст возможность реализовать такие программы.

«Нам надо перестать исходить из того, что владельцы животных кому-то что-то должны. Они сделали хорошее дело», — заметил депутат.

Большинство домашних животных в России не породистые. Они взяты с улиц, из подвалов, подъездов, и если бы этого не произошло, их ждала бы печальная участь, заключил Бурматов.

К наказаниям в отношении своих питомцев никогда не прибегали лишь 20% россиян. Это показал опрос, который по случаю отмечаемого 30 ноября Всемирного дня домашних животных провела платформа AliExpress Россия совместно с исследовательским агентством ResearchMe.

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