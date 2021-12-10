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Белоусов допустил новую волну инфляции в России в 2022 году

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В 2022 году в России может начаться новая волна инфляции, вызванная ростом цен на продовольственные товары. Об этом во время выступления на форуме «Сделано в России» заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает РИА «Новости».

«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна - она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием», — отметил Белоусов.

По его словам, особый виток инфляции может произойти во втором полугодии 2022 года.

По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,96% с 1,11% в октябре. В годовом выражении она ускорилась и составила 8,4%. По прогнозам ЦБ, по итогу 2021 года инфляция в России составит 7,4-7,9%.

В начале декабря аналитики Центробанка раскритиковали ограничение цен на продукты. Более эффективной они посчитали адресную материальную помощь малоимущим гражданам. Заморозка цен в магазинах «расшатывает» товарные рынки и не поможет избежать роста мировых цен, полагают эксперты ЦБ.

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