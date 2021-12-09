«Тинькофф» раскрыл число подписчиков Tinkoff PRO

«Тинькофф» отчитался о количестве пользователей своих подписок Tinkoff PRO. За год с момента запуска их число превысило 1,3 млн человек. По оценкам компании, к концу 2022 года это количество вырастет еще более, чем в 2 раза.

Tinkoff PRO была запущена в конце 2020 года. Данная подписка позволяет использовать продукты и сервисы «Тинькофф», а также ее партнеров, на более выгодных условиях. С момента запуска пользователям Tinkoff PRO удалось сэкономить за счет подписок более 2 млрд рублей. Основные статьи экономии, по словам представителя компании: повышенный кэшбэк, экономия на комиссиях по переводам с карты на карту, повышенный процент по вкладам и на остатке по счету, экономия на обслуживании карты, более выгодный курс валют и покупка бумаг TCS Group без комиссии.

«Подписка Tinkoff PRO это ключ к экосистеме «Тинькофф». Уже сейчас подписчики в среднем пользуются 2,1 продуктом группы, для клиента без подписки этот показатель 1,5.

Более 1.3 млн человек уже оценили выгоду Tinkoff PRO — свыше 90% пользователей становятся постоянными пользователями подписки, все больше людей рекомендуют сервис своим знакомым. Мы ожидаем, что к концу 2022 года их число вырастет, более чем в 2 раза», — отметил вице-президент, руководитель управления партнерских программ Александр Бро.

По словам Бро, «Тинькофф» продолжит расширять список партнеров подписки. Сейчас в их числе российские и мировые лидеры на рынке развлечений, такие как IVI, START, Spotify, MyBook.

Подключить подписку можно в суперприложении «Тинькофф»: на главной в разделе «Бонусы» или оформить вместе с Tinkoff Black на сайте.