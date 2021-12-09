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Верховный суд пояснил, как доказать факт работы без трудового договора

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Верховный суд России подготовил проект постановления пленума, в котором поясняется, как сотрудник может получить зарплату, если работодатель не подписал с ним трудовой договор. Об этом сообщает РИА «Новости».

В суде напомнили, что соответствующий договор должен быть подписан в течение трех дней с того момента, как гражданин приступил к работе.

Если такой документ все же не был подготовлен, а сотрудник выполнял свои обязанности, он может в качестве доказательств в суде предоставить следующие материалы: пропуск на территорию работодателя; журнал регистрации прихода-ухода работников на работу; графики работы (сменности); журнал вводного инструктажа об ознакомлении работника с техникой безопасности; ведомости выдачи денежных средств; акты о выполненных работах; переписка сторон, в том числе по электронной почте и т. д. Заявления свидетелей также учитываются.

Согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП, работодателю, который не составил трудовой договор, грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционном оформлении трудовых договоров при устройстве на работу.

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