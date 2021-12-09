В стабильность российских регионов вложат ₽30 млрд

В бюджеты российских регионов направят более 29,3 млрд рублей из федеральной казны для поддержания стабильности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Российские регионы получат из федерального бюджета еще 29,3 млрд рублей на поддержание бюджетной стабильности», — отмечается в сообщении.

Выделенные средства будут распределены между 45 регионами страны. При этом указывается, что работа по поддержанию стабильности региональных бюджетов ведется в связи с указаниями президента России Владимира Путина.

24 ноября Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов который в следующие два года будет профицитным. Доходы российского бюджета в следующем году составят 25,021 трлн рублей, расходы — 23,694 трлн рублей.