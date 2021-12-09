Названы самые востребованные профессии в России

Самыми востребованными профессиями в 2021 году стали водители, менеджеры и продавцы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рейтинг HeadHunter.

Так, за этот год в России было размещено 157,9 тысячи вакансий водителей, 147,3 тысячи вакансий менеджеров по продажам и 145,7 тысячи вакансий продавцов. Кроме того, популярными оказались вакансии на должность бухгалтера (87,2 тысячи), менеджера по работе с клиентами (80,5 тысячи) и кладовщика, в том числе грузчика и комплектовщика (74,9 тысячи), а также повара всех уровней (53,8 тысячи).

Наименее востребованными стали юристы (18,5 тысячи), системные администраторы (19,5 тысячи), курьеры (19,9 тысячи), главные бухгалтеры (21,4 тысячи) и официанты (21,5 тысячи).

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми профессиями для молодых россиян стали разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник.

До этого россияне назвали самые простые профессии. По их мнению, профессии курьера, охранника и грузчика являются самыми несложными.