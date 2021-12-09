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Россиянам рассказали о качестве отечественного игристого

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По данным Роскачества, подавляющее большинство российских игристых вин соответствует повышенному стандарту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего эксперты оценили 147 наименований игристых вин и российского шампанского. Закупочная стоимость — от 170 до 999 рублей за бутылку.

Из них 15 произведено с выдержкой в бутылке, остальные — по методу Шарма. Это вторичное брожение в нержавеющей емкости высокого давления. Из таких самые высокие оценки получили 109 наименований.

«Согласно исследованию 2021 года, 84,35% всех изученных образцов соответствует повышенному стандарту Роскачества, и имеет балл от 78 и выше - из 100 максимальных», — заявили в Роскачестве.

Среди лучших игристых, изготовленных по методу Шарма, большинство — образцы из Краснодарского края, Крыма и Севастополя, отметили в организации.

Ранее стало известно, что в России захотели изменить правила продажи игристого в Новый год и на Рождество.

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