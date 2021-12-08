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Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2022 год объемом $770 млрд

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Kevin Lamarque/Reuters

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год объемом около $770 млрд. Трансляция заседания доступна на телеканале C-SPAN.

Законопроект еще предстоит утвердить Сенату, после чего он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

До этого текущая версия бюджета была согласована обеими палатами американского законодательного органа.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США не включает в себя санкции по «Северному потоку – 2».

При этом республиканская партия требовала включения санкций в законопроект и даже временно заблокировала его из-за отсутствия соответствующего пункта. В администрации президента США, которая выступает против этих санкций, раскритиковали мнение республиканцев.

При этом законопроект должен пройти утверждение в палате представителей и сенате, прежде чем его подпишет президент Джо Байден.

В то же время проект оборонного бюджета на 2022 год включает выделение $300 млн на военную помощь Украине. Это на $50 млн больше, чем запрашивала администрация президента.

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