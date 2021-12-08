Процентную ставку по микрозаймам хотят резко ограничить

Максимальный размер процентной ставки микрозаймам хотят снизить до 0,8%. Об этом пишут «Известия». Также планируется ограничить полную стоимость кредитов суммой в 292% годовых.

В Центральном банке России (ЦБ) заключили, что это встряхнет рынок МФО. По оценке регулятора, до четверти участников могут уйти с рынка.

Законопроект был внесен в Государственную Думу в конце ноября, и Банк России его поддержал.

Сейчас максимальный размер ежедневной процентной ставки по договорам потребительского кредита составляет — 1%, наибольшее значение полной стоимости таких кредитов — с 365% годовых. Также в законодательной новелле предлагается снизить максимальный размер переплаты с 1,5 до 1,3 изначальной суммы ссуды.

В ЦБ уверены, что новые правила приведут к снижению закредитованности россиян.

Зампред Банка России Владимира Чистюхина ранее заявлял, что принятие законопроекта о снижении предельных ставок по микрозаймам напрямую затронет работу около 300 МФО — им придется либо перестраивать свои подходы к кредитованию, либо уходить с рынка.