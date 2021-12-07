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Белоруссия накладывает эмбарго на продукты из нескольких стран Запада

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Global Look Press

Белоруссия с 1 января накладывает продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из стран, которые ввели против нее санкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

«С учетом продолжающихся попыток коллективного Запада оказывать незаконное санкционное давление на нашу страну... приняты ответные меры», — говорится в комментарии к документу.

Накануне белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщил, что Минск в течение нескольких дней примет ответные меры против западных санкций.

Ранее Белоруссия анонсировала ответные санкции против Запада. Ограничения, которые намерен ввести Минск, станут ответом на пятый санкционный пакет Евросоюза и санкционные списки США и Великобритании. Страны запада применили ограничительные меры против организаций и лиц, которые якобы обвиняют в организации миграционного кризиса либо поддержке политических репрессий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эти меры не будут «формальными». Тогда Головченко, в свою очередь, отметил, что введенные против Белоруссии санкции вызывают недоумение.

В Минске также рассказали, как покроют убытки от санкций с помощью России.

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