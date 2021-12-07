Путин назвал главную проблему для экономики и граждан

Президент России Владимир Путин заявил, что главной проблемой для российской экономики и граждан является рост инфляции. Слова главы государства приводит РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что инфляция на конец ноября составила 8,4%.

«В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%», — заключил президент.

Он также подчеркнул, что рост цен носит глобальный характер, он вызван чрезвычайно мягкой бюджетной политикой зарубежных стран.

«С учетом этого нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент прошу делать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую очередь это касается продовольственных товаров», — добавил глава государства.

Ранее в Минэкономразвития пояснили, что ускорение мировой инфляции и ограниченное предложение некоторых товаров на внутреннем рынке оказались основными факторами, вызвавшими рост цен в России.