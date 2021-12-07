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Россияне оставили на фондовом рынке в России ₽421 млрд за третий квартал

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Приток средств физлиц на фондовый рынок России в третьем квартале 2021 года составил 421 млрд рублей, говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» Центробанка.

Регулятор считает, что в третьем квартале 2021 года ускорился приток в иностранные акции. В частности, чистый приток в акции и депозитарные расписки нерезидентов в полтора раза превысил приток в аналогичные инструменты резидентов и квазинерезидентов.

Сохраняется интерес розничных инвесторов к зарубежным акциям, хотя в целом наблюдается отрицательная курсовая и рыночная переоценка портфеля. Также сохранялся спрос на ETF (exchange-traded fund, биржевой ПИФ), причем выросла региональная переориентация рынков сбыта. Так, основной приток пришелся на фонды, которые ориентированы на китайский рынок.

По данным компании «Фаст Ривер» на конец августа, почти 65% банков до сих пор испытывают чистый отток средств физических лиц. Россияне находят спасение своих средств в других инструментах, идут на фондовый рынок.

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