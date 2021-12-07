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Чубайс предсказал изменения в жизни каждого человека в ближайшие 30 лет

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Жизнь каждого человека изменится в ближайшие 30 лет из-за масштабной трансформации в рамках энергоперехода. Об этом говорит специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Его слова передает РИА «Новости».

«Нынешнему поколению людей выпало счастье стать свидетелями информационной революции, которая произошла в последние 30 лет и полностью изменила экономику и быт людей», — рассказал Чубайс во время выступления на форуме «Открытые инновации».

По его словам, сейчас Россия находится в таком же по масштабу процессе, как и в случае с информационной революцией. Только теперь все внимание заключено на энергии. Поэтому в ближайшие 30 лет будет кардинальный пересмотр всех базовых принципов: промышленности, транспорта, сельского хозяйства, строительства и быта — все сферы, где в той или иной форме присутствует энергия. Изменения затронут как любой бизнес, так и жизнь всех людей.

Чубайс считает, что Россия достаточно уязвима перед подобными изменениями, так как энергетический сектор играет для нее особую роль. Это 20% ВВП, 40% доходов федерального бюджета, 60% экспорта. Однако грядущие изменения дают огромные возможности по созданию отраслей, которых еще вообще не существует.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин 28 октября на специальной сессии «Надежная энергия и глобальный энергетический переход» в рамках Евразийского экономического форума в Вероне отметил, что энергетический переход возможен только при сохранении стабильности поставок энергоресурсов и развитии новых материалов и технологий.

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