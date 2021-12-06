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Сбербанк увеличил сумму ипотеки до 100 млн рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сбербанк увеличил максимальную сумму ипотечного кредита до 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе банка.

«Теперь заемщики смогут получить до 100 миллионов рублей для улучшения жилищных условий. Ранее максимальная сумма ипотечного кредита в банке составляла 60 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

По словам вице-президента и директора дивизиона «Домклик» Николая Васева, до этого Сбербанк уже расширял возможности для получения льготной ипотеки, аналогично увеличив максимальную стоимость кредита и снизив при этом размер первоначального взноса до 15%.

«Мы продолжаем наращивать темпы развития и улучшать условия наших ипотечных программ. Текущие изменения позволят клиентам быстрее принимать решение о приобретении комфортного жилья», — отметил Васев.

Он также отметил, что всего в 2021 году с января по ноябрь Сбербанком выдано свыше 964 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2,6 триллиона рублей.

Подать заявку на ипотеку возможно через сервис Домклик.

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