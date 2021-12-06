В ФРГ заявили, что «Северный поток – 2» можно эксплуатировать только после сертификации

Представитель Минэкономики заявила, что сертификация «Северного потока – 2» сейчас приостановлена, принять газопровод в эксплуатацию можно только после завершения этого процесса. Об этом она сообщила журналистам в Берлине, передает ТАСС.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт добавил, что не хочет спекулировать по вопросу Nord Stream 2, напомнив, что позиция Берлина известна.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер заявил в беседе с газетой Handelsblatt, что останавливать «Северный поток — 2» уже поздно.

Он также отметил, что Германия не должна зависеть от внутренней политики Соединенных Штатов, но Берлину следует обеспечить то, чтобы его политику в Вашингтоне «по-прежнему правильно понимали и серьезно к ней относились».

Ранее немецкое Федеральное сетевое агентство объявило о приостановке сертификации, необходимой для начала прокачки голубого топлива по трубопроводу. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании.