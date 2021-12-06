Фонд национального благосостояния сократился почти на 60 млрд рублей за месяц

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ноябре 2021 года уменьшился на 58,7 млрд рублей. На 1 декабря его размер составлял 13,886 трлн рублей, говорится в сообщении Минфина.

«По состоянию на 1 декабря 2021 года объем ФНБ составил 13,886 трлн рублей, или 12,0% ВВП, прогнозируемого на 2021 год», — отмечается в сообщении.

Размер ликвидной части ФНБ на 1 декабря составил 7,4% ВВП, или 8,491 трлн рублей ($250,7 млрд). На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено €38,561 млрд, £4,178 млрд, 600,304 млрд японских иен, 226,702 млрд китайских юаней, 405,708 тонн золота в обезличенной форме, 251,2 млн рублей.

Размер долговых обязательств, вложенных в другие государства, составляет $3 млрд.

ФНБ — запас денег, формируемый от нефтегазовых доходов и инвестируемый в финансовые активы и валюту. Деньгами из ФНБ софинансируют накопительные пенсии людей.

По состоянию на 1 ноября 2021 года объем ФНБ был 13,945 трлн рублей ($197,746 млрд), или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год. Таким образом, за октябрь ФНБ вырос на 46 млрд рублей.