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Отчитываться о выручке по видам деятельности обяжут бизнес

Коды ОКВЭД предлагается определять по единой методике — будет учитываться объем выручки

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Минэкономразвития и ФНС поручено подготовить изменения в систему применения бизнесом кодов ОКВЭД. Такое распоряжение сделал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Издание «Ведомости» выяснили, что концепция реформы разработана. Первый вице-премьер Андрей Белоусов курировал проект.

Коды ОКВЭД предлагается определять по единой методике: будет учитываться объем выручки на соответствующий вид деятельности.

Компании, включая ИП, обяжут указать те виды бизнеса, которые в общей сложности покрывают не менее 80% совокупной выручки. Нельзя будет игнорировать направления, которые занимают свыше 10% в доходах.

Отмечается, что вводить лимиты на количество видов деятельности не планируется. Ограничивать бизнес в праве вести любую деятельность безотносительно выбранных кодов ОКВЭД также не будут, исключение — лицензируемая деятельность.

Основным будет тот вид деятельности, от которого бизнес получает наибольший доход. Но большой разницы между основным и дополнительными видами деятельности не будет.

Ранее сообщалось, что в РФ хотят признать майнеров предпринимателями и повысить для них тарифы на электроэнергию.

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