Эксперты рассказали, что будет с рынком вторичного жилья в начале 2022 года

В начале будущего года рынок вторичного жилья вернется к околонулевой динамике средних показателей. Такое мнение выразили эксперты рынка в комментарии изданию «Коммерсантъ» .

По оценке специалистов, росту цен способствовал предновогодний ажиотаж. Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах составила, по данным ЦИАН, 104,9 тысяч рублей за один квадратный метр. Произошло увеличение на 2,4% относительно предыдущего месяца. С этой оценкой согласны компании «Этажи» и «Авито Недвижимость».

Российские граждане стремятся вложить сбережения в недвижимость из-за высокой инфляции, говорят эксперты. Также россияне опасаются дальнейшего роста стоимости ипотечного кредитования.

В свою очередь интерес ко вторичному жилью подогревает дефицит новостроек, которые находятся на финальной стадии строительства.

Как рассказали эксперты, опрошенные газетой «Коммерсантъ», к 2022 году около трети продавцов будут готовы понизить стоимость объектов. Это приведет к снижению темпов роста цен на вторичное жилье.

Предложение Центробанка о постепенном сворачивании программы льготной ипотеки не окажет моментального влияния на рынок недвижимости. Цены на квадратный метр в Москве сохранятся в диапазоне 265-270 тыс. руб. до февраля 2022 года, когда возможно их резкое снижение. Такое мнение ранее выразила экономист Куликова.