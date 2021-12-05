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Россиян будут штрафовать за обшивку сайдингом или остекление балкона

В России изменятся правила пользования жильем

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Павел Гирин/РИА «Новости»

С 1 марта 2022 года начнут действовать изменения в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», которые предполагают штраф за некоторые виды ремонта и перепланировки помещения, передает Telegram-канал Readovka.

«…Не производить переустройство (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Федерации», — сказано в документе.

Согласно новым правилам, нельзя будет производить несогласованную смену внешней обшивки и установку остекления балкона. Такие работы теперь необходимо будет обсуждать в профильных инстанциях.

Гендиректор тульской УК «Евросити» Сергей Рыковский пояснил, что управляющая компания выдает технические условия на остекление балкона, которые нужно выполнить в полном объеме.

«Исходя из техусловий, необходимо изготовить проект, где указаны размеры, места стыков, смета материалов и работ и прочее», — продолжил он.

По словам главы «Евросити», в документе должен содержаться расчет нагрузки на перекрытия и заключение о возможности выполнения работ.

Он также указал, что Управление административно-технического надзора администрации города будет заниматься наложением и списыванием штрафов.

Ранее юрист предупредила о риске лишиться жилья из-за перепланировки.

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