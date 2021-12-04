Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал основные приоритеты Сбера. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

В ходе интервью журналист спросила, на что в первую очередь компания делает ставку: на традиционный банковский бизнес, на сервисы, входящие в экосистему Сбера, или на переход в онлайн и защиту данных клиентов.

«Вы назвали все три наши приоритета. Мы всегда делали ставку на наш банковский финансовый бизнес. И он еще на долгие годы будет обеспечивать и поставку нашим клиентам, которых у нас свыше 100 млн физических лиц и свыше 2,5 млн юридических лиц, соответствующих финансовых услуг. Но мы понимаем, что на этот рынок сегодня уходят технологические компании одна за другой. То, что мы говорили три года назад, что все технологические компании придут на этот рынок, сегодня — это факт», — сказал Греф.

Также Греф рассказал, что компания сделала в сфере экосистемы.

«Мы создали, приобрели небольшие предприятия. Сейчас — задача выстраивания очень удобных сервисов и развития этих компаний, и поэтому — это вторая ключевая наша задача. И третье, — с учетом того, что мы по факту уже стали технологической компанией, мы разработали уникальную свою технологическую платформу. Конечно же, ключевым вопросом является защита данных наших клиентов, кибербезопасность. В этом смысле много проделанной работы. В 2020-м году Сбербанк стал лучшим банком по безопасности в мире. Мы на этом не останавливаемся, двигаемся дальше. Ну вот эти три направления (основные) на сегодня», — подытожил председатель правления Сбербанка.

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