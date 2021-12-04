Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россиян предупредили о новых мошенничествах с вакцинацией 04:45
Кулеба заявил о готовности Киева вести переговоры по Донбассу в любом... 04:43
Комментатор сравнил Валиеву и Загитову 04:37
Воры в законе планировали покушение на Горбачева 04:25
Помощник режиссера «Раста» подтвердил слова Болдуина о курке пистолета 04:19
Фанаты футбольного «Зенита» пришли на баскетбольную Евролигу, но ушли... 04:18
Комментатор Орлов назвал лучшего российского нападающего 03:53
Дочь Агутина показала фото с американским бойфрендом 03:49
Проект «Голос» посвятят памяти Градского 03:45
Экс-защитник «Спартака» Ананко назвал самых странных легионеров клуба... 03:40

В Европе заявили, что «Северный поток — 2» точно не запустят зимой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Эксперт по энергетике, экс-участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил, что с большой долей вероятности газопровод «Северный поток — 2» не запустят текущей зимой из-за «проблем» с сертификацией. Об этом он написал в своей статье для словацкой газеты DenníkN.

Специалист считает, что ситуация усугубляется слабой подготовленностью Европы к зиме, которая может быть «очень морозной».

«Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод «Северный поток — 2», — убежден Гирман.

Он добавил, что в газовых хранилищах остались крайне незначительные запасы топлива, а транзит по магистралям ограничен.

Ранее немецкое Федеральное сетевое агентство объявило о приостановке сертификации, необходимой для начала прокачки голубого топлива по трубопроводу. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того как будет подан новый пакет документов, регулятор возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Все новости на тему:
Обзор зарубежной прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть