В Европе заявили, что «Северный поток — 2» точно не запустят зимой

Эксперт по энергетике, экс-участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил, что с большой долей вероятности газопровод «Северный поток — 2» не запустят текущей зимой из-за «проблем» с сертификацией. Об этом он написал в своей статье для словацкой газеты DenníkN.

Специалист считает, что ситуация усугубляется слабой подготовленностью Европы к зиме, которая может быть «очень морозной».

«Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод «Северный поток — 2», — убежден Гирман.

Он добавил, что в газовых хранилищах остались крайне незначительные запасы топлива, а транзит по магистралям ограничен.

Ранее немецкое Федеральное сетевое агентство объявило о приостановке сертификации, необходимой для начала прокачки голубого топлива по трубопроводу. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того как будет подан новый пакет документов, регулятор возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.