Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch оставило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB», прогноз стабильный. Об этом говорится на сайте агентства.

Как сообщает Fitch, краткосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) страны был подтвержден на уровне «F2».

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя эту информацию, заявил, что министерство позитивно оценило подтверждение суверенного кредитного рейтинга страны агентством на уровне «BBB» со стабильным прогнозом, передает ТАСС.

«Среди факторов, обусловивших данное решение, агентство называет наиболее низкий уровень государственного долга России среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга, рост уровня фискальных резервов и надежную макроэкономическую конструкцию, выстроенную правительством РФ и Банком России», — указал руководитель ведомства.

По его словам, сочетание данных факторов является залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков.

Ранее сообщалось, что агентство Fitch поставило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента «Роснано» в иностранной и национальной валютах на пересмотр в сторону понижения.

До этого президент России Владимир Путин спрогнозировал, что рост ВВП государства по итогам 2021 года будет близок к 4%. Он отметил, что страна практически восстановила докризисный уровень экономики.