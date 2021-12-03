Ведяхин на «ЭКСПО-2020» рассказал о проектах Сбера в Москве

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил на сессии «Города-2030. Прогресс человечества» «Форума России: определяя будущее» на всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае.

«Когда пациент приходит к врачу, то специальная система клинических подсказок обрабатывает информацию о симптомах и предлагает врачу возможные варианты диагноза и список исследований, которые рекомендуются пациенту. Когда пациент делает КТ, то первичную расшифровку снимка осуществляет специальная программа цифрового зрения. Благодаря этой программе мы смогли в десятки раз сократить время диагностики ковидной пневмонии и тем самым спасти десятки тысяч жизней», — сказал ранее на той же сессии мэр Москвы Сергей Собянин.

Оба сервиса являются результатом совместной работы Сбера с правительством Москвы и примером синергии, которую дает такое сотрудничество, напомнил Ведяхин. Кроме здравоохранения, Сбер реализует со столицей проекты в финансах, ЖКХ, транспорте, образовании и во многих других областях, рассказал он.

«Мы строим сервисы вокруг человека и стараемся удовлетворить его потребности максимально быстро, качественно и по наилучшей цене — тогда, когда ему нужно. Финансовые потребности, безусловно, важны, но мало кто берет кредит ради кредита. Обычно, если вы берете кредит, вы хотите решить жилищный вопрос, купить автомобиль или съездить в отпуск. Надо смотреть не на сам финансовый сервис, а на конечные потребности клиентов. Одна из таких потребностей — жить в лучшем городе. Москва — самый лучший город, а мы хотим сделать Сбер-Сити одним из лучших районов нашей столицы», — отметил Ведяхин.

В Москве работает больше 130 тысяч технологических компаний, более 50 тысяч IT-компаний, более 600 тысяч IT-сотрудников, но все равно бизнес испытывает нехватку в технологических кадрах, констатировал Александр Ведяхин. По его словам, в том числе для решения этой проблемы Сбер запустил сначала в Москве, а затем и в других городах проект «Школа 21».

«IT-сообщество развивается вокруг звезд. Эта школа создана как раз для того, чтобы находить и развивать звезды. И мы искренне рады, что большинство ее выпускников остается в России, в Москве и развивает здесь нашу IT-индустрию», — отметил Александр Ведяхин.

Он также рассказал о Сбер-Сити — умном квартале, который Сбер создает в московском районе Рублево-Архангельское при поддержке столичного правительства. В квартале будет проживать около 66 тысяч человек, будет создана 71 тысяча рабочих мест. На территории Сбер-Сити будет две станции метро, восемь школ и 16 детских садов. Район будет полностью соответствовать ESG-стандартам.