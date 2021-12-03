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Миграционный кризис в Белоруссии может повлиять на дефицит товаров и продуктов в России

Reuters: миграционный кризис в Белоруссии затруднил поставки товаров и продовольствия в Россию

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AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА «Новости»

Миграционный кризис на белорусско-польской границе затруднил поставки товаров и продовольственного сырья для производителей продуктов питания в России, из-за чего страна оказалась под угрозой дефицита. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что часть компаний уже начали нести убытки и планируют приостановить производство в случае ухудшения ситуации.

Например, Польша уже успела закрыть несколько пунктов пропуска через границу с Белоруссией для грузовых перевозок. На это повлияло ухудшение политических отношений между ЕС и Минском из-за миграционного кризиса.

Представитель российского рынка сообщил агентству, что очереди в любое время суток включают 400-600 грузовиков, которые ожидают пересечения границы 2-4 дня вместо обычных 12-24 часов.

При этом транспортные расходы для компаний значительно выросли из-за того, что один день простоя обходится им в €500. А перевозка товаров и продовольствия по другим маршрутам стоит порядка €300-400.

«Если положение ухудшится, это может привести к разрыву цепочки поставок и остановке заводов», — заявил агентству представитель российского бизнеса.

Ранее стало известно, что Польша намерена приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в польском железнодорожном пункте пропуска Кузница.

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