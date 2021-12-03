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Ритейлерам рекомендовали отказаться от пластиковой упаковки для овощей и фруктов

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«Макдоналдс»

Ритейлеров попросили отказаться от использования пластиковых упаковок для овощей и фруктов. Для этого российский экологический оператор (РЭО) подготовил соответствующие методические рекомендации.

«В нашей методике подробно описано, на какую более экологичную упаковку стоит перейти. Например, гражданам не стоит покупать овощи и фрукты в отдельных упаковках, лучше брать с собой мешочки для них», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, магазинам стоит перейти на мономатериалы, отказавшись от упаковок из нескольких компонентов. Для каких-то товаров можно использовать дозаторы или многоразовую тару. Например, ланчбоксы, термосы, многоразовые кружки и прочее.

В России за год выбрасывается более 60 млн тонн твердых отходов, где почти половина приходится на упаковку, сообщили в РЭО.

Минприроды с 2022 года собирается ввести норматив переработки упаковки товаров, которые были произведены на территории России. Отмечается, что полностью переработка тары должна заработать к 2024 году. Таким образом, в стране планируют полностью избавиться от данного вида отходов.

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