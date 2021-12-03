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Гендиректор VK Борис Добродеев уходит с поста

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VK

Генеральный директор VK Борис Добродеев покинет свой пост, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что Добродеев продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового генерального директора.

2 декабря стало известно, что холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова, владевший 57,3% голосующих акций VK, продал долю в компании группе «СОГАЗ». Как заявил сам Усманов, участие в VK во многом определило развитие холдинга и стало важной частью его истории При этом предприниматель подчеркнул, что еще три года он и его партнеры передали право голосовать своими акциями руководству VK.

В свою очередь генеральный директор USM Иван Стрешинский пояснил, что USM выходит из капитала компании, так как холдинг намерен сконцентрировать свои усилия на других сферах деятельности.

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