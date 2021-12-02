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В Кремле прокомментировали повышение инфляции в ряде регионов России

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал повышение инфляции в ряде регионов России.

«Резкого всплеска инфляции нет. Сама по себе высокая инфляция обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам. Принимаемые российским правительством меры помогают избежать резких скачков. Это, к сожалению, имеет негативные последствия. Работа ведется, и удается амортизировать, не допускать резких скачков», — сказал представитель Кремля.

Накануне, 1 декабря, Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России ускорилась до 8,38% в годовом выражении.

Согласно опубликованным данным ведомства, в основном на ситуацию повлиял рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (+1,37%), при этом рост стоимости продовольственных товаров замедлился до 0,24%, а темпы роста цен на непродовольственные товары уменьшились до 0,17%.

Комментируя представленные данные, глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина заявила, что в регуляторе очень обеспокоены уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России.

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