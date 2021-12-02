Центробанк обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России

Глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина заявила, что в регуляторе очень обеспокоены уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России. Соответствующее заявление она сделала в ходе выступления на форуме Reuters Next, передает РИА «Новости».

По ее словам, инфляционные ожидания вернулись к максимуму второй половины 2016 года.

При этом глава Центробанка отметила, что ситуация не такая критическая, как в 2014 году, но ЦБ готов предпринять необходимые меры для возвращения инфляции к цели вблизи 4%.

Накануне Минэкономразвития заявило, что инфляция в России ускорилась до 8,38% в годовом выражении.

Согласно опубликованным данным ведомства, в основном на ситуацию повлиял рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (+1,37%), при этом рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24%, а темпы роста цен на непродовольственные товары снизились до 0,17%.