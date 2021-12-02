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Saxo Bank спрогнозировал инфляцию в США выше 15%

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Chip East/Reuters

Директор по инвестициям Saxo Bank и автор популярных среди предпринимателей «шокирующих предсказаний» Стин Якобсен заявил, что инфляция в США в 2023 году достигнет 15% — впервые со времен Второй мировой войны. Обзор эксперта есть в распоряжении у «Газеты.Ru».

Якобсен считает, что председатель ФРС США Джером Пауэлл ошибочно полагает, что миллионы американцев вернутся к работе и заполнят большую часть открытых вакансий, когда угроза COVID-19 уйдет.

По его словам, часть граждан США из-за кризиса досрочно вышли на пенсию, навсегда покинув ряды «американской рабочий силы». Еще одна категория американцев не захочет вернуться на низкооплачиваемую работу после того, как увидели огромные дотации во время пандемии. Они предпочтут ждать «лучшей работы и оплаты труда».

Так, автор «шокирующих предсказаний» прогнозирует «крайнюю нестабильность на фондовых и кредитных рынках США».

Кроме того, к обвалу курса доллара, крайней нестабильностью всех активов крупнейшей экономики мира могут привести итоги промежуточных выборов в конгресс США в ноябре 2022 года.

Подробнее о новых шокирующих прогнозах от Якобсена — в материале «Газеты.Ru».

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