Россияне назвали сумму, требующуюся им для счастья

Среднестатистическому россиянину, чтобы быть счастливым, нужно почти 180 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в опросе, проведенном сервисом по поиску работы Superjob, сообщает ТАСС.

Как показал опрос, мужчинам требуется 203 тыс. рублей. Женщинам, как выяснили аналитики, необходимо 155 тыс. рублей.

«Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 тыс. рублей в месяц. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 тыс. рублей в месяц)», — говорится в результатах опроса.

При этом в Superjob обратили внимание, что в мае текущего года соотечественники, чтобы быть счастливыми, рассчитывали на 173 тыс. рублей ежемесячно.

Наиболее требовательными оказались жители Москвы, которым для счастья надо 228 тыс. рублей. Вторым оказался Владивосток, жители которого хотели бы 204 тыс. рублей. Третьим стал Ростов-на-Дону с 198 тыс. рублей.

Самыми скромными в сфере личных финансов стали жители Оренбурга — 138 тыс. рублей.

Данный опрос был организован с 1 по 29 ноября, в нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов. 19,5 тыс. — жители крупных городов.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников назвал отрасли, в которых больше всего выросли зарплаты.