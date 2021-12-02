На Украине раскрыли «обман» Германии и России с «Северным потоком — 2»

Россия и ФРГ нарочно «затягивают» запуск газопровода «Северный поток — 2», благодаря приостановке его сертификации в Европе. Об «обмане» двух стран заявил в своей статье для издания «Главред» эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.

Он считает, что Москва может делать это из «корыстных побуждений».

По его словам, процесс сертификации трубопровода происходит уже далеко не в первый раз, условия те же, но по какой-то причине российские и немецкие юристы не поняли того, что оператор проекта должен быть зарегистрирован в Германии.

«Наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение», — предположил Землянский.

По его мнению, нынешняя ситуация на газовом рынке в Европе якобы «устраивает» Газпром.

«Для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле, плюс получать дополнительные дивиденды от ситуации, которая сложилась на европейском рынке», — добавил автор публикации.

Ранее немецкое Федеральное сетевое агентство объявило о приостановке сертификации, необходимой для начала прокачки голубого топлива по трубопроводу. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того как будет подан новый пакет документов, регулятор возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.