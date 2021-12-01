Рынок микрозаймов в России может сократиться на четверть

Почти четверть российских микрофинансовых организаций (МФО) могут уйти с рынка из-за снижения предельной ставки по займам с 1 до 0,8% в день. Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова зампреда Банка России Владимира Чистюхина.

«Принятие законопроекта о снижении предельных ставок по микрозаймам напрямую затронет работу около 300 МФО — им придется либо перестраивать свои подходы к кредитованию, либо уходить с рынка», — заявил Чистюхин на XX Национальной конференции по микрофинансированию.

По его словам, регулятор поддерживает возможные изменения, так как это поможет снижению закредитованности россиян. Также компании станут выдавать займы лишь надежным клиентам.

По данным ЦБ, в 2021 году возросло число выдач займов. Лишь за первые девять месяцев 2021 года было выдано 440 млрд рублей, что на 53% больше аналогичного периода 2020 года. При этом возросло до 29,5% количество просроченной задолженности от общего объема портфеля.

Банк России с 1 января 2022 года может вводить количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов потребительских кредитов и займов.