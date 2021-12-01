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«Газпром нефть» создала первые в России полигоны для развития технологий добычи

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Пресс-служба «Газпром нефти»

«Газпром нефть» первой среди российских нефтяных компаний получила сразу две лицензии нового вида — на разработку технологий поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов. Площадки для испытания и внедрения инноваций созданы в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Новый тип недропользования нацелен на создание, тестирование и внедрение инноваций для разработки трудноизвлекаемой нефти и повышения нефтеотдачи.

«Мы стали первой компанией, которая получила в России лицензии не на геологоразведку или добычу нефти, а на развитие технологий для разработки трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов. Это важное событие в масштабах всей отрасли. Такой вид недропользования позволяет создавать инновационные полигоны, на которых участники нефтегазового рынка смогут сосредоточиться на поиске новых технологических решений для добычи «трудной» нефти. Важно, что лицензии дают возможность без бюрократических сложностей привлекать к этой работе широкий круг партнеров. Мы уверены, что появление нового вида недропользования в нашей стране будет способствовать более динамичному технологическому развитию нефтегазовой промышленности», — сказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

В ближайшие годы в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири будет развернута сеть технологических полигонов, на которых планируется отрабатывать решения для поиска и добычи запасов баженовской и доманиковой свит, ачимовских и палеозойских залежей. В России также будут созданы инновационные полигоны открытого доступа, на которых смогут тестировать технологии все участники нефтегазового рынка: от недропользователей и нефтесервисных компаний — до научно-исследовательских центров и вузов.

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