Мужчины-чиновники в России оказались выше по должностям, чем женщины

Мужчины-чиновники в России занимают в целом лучшие должности, несмотря на то, что в госуправлении рекордная доля женщин (более 70%) и в целом им платят наравне с мужчинами. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР).

В государственной и муниципальной службе практически отсутствует дискриминация женщин, которая отражается в их доходах. Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в среднем составляет всего 14%. В частности это объясняется жесткой «тарифной сеткой» для работников госслужбы.

Исследователи также предположили, что в России существуют два вида профессиональной сегрегации женщин: вертикальная («стеклянный потолок») и горизонтальная (специализация по «женским» и «мужским» отраслям).

«Стеклянный потолок» для министерств находится на уровне начальника отдела или заместителя главы департамента. Так, на уровне директоров департаментов женщин всего 30,4%, а на уровне замминистров всего 15,9%. При этом самыми сложными в плане повышения по карьерной лестнице оказалось Минприроды, Минтранс и Минэнерго. Также меньше всего женщин на высоких должностях в отраслях, которые связаны с транспортом, связью, промышленностью и природными ресурсами.

Проблему гендерного неравенства в мире усугубила пандемия коронавируса. Так, женщины оказались в более уязвимом положении, при том что домашняя нагрузка возросла из-за закрытия детских садов и школ. Теперь гендерное равенство может быть достигнуто на одно поколение позднее.