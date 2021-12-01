В России с 1 декабря проиндексировали пенсии

В России со среды, 1 декабря, проиндексировали пенсии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, повышенные выплаты могут получить три категории пенсионеров. Это граждане, которым исполнилось 80-лет; их пенсия увеличится вдвое — до 12 088,96 рубля.

Прибавка также полагается тем пенсионерам, которые работали до августа 2021 года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

На автоматическое повышение пенсии также могут рассчитывать российские граждане, подавшие заявления на перерасчет.

Ранее сообщалось, что в России установлен новый порядок получения услуг Пенсионного фонда. До 1 января 2022 года услуги ПФР в отделениях граждане смогут получить только по предварительной записи, также они могут проконсультироваться через электронную почту. Такой порядок предоставления государственных услуг зарегистрировало Министерство юстиции.