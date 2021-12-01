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Половина россиян негативно отнеслась к идее отказаться от бумажных денег

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Опрос показал, что 47% россиян, из которых 52% мужчин и 42% женщин, отрицательно относятся к идее запретить оплату бумажными деньгами, оставив возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом. Как пишет РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ «Наличные деньги: запретить или оставить?». 26% респондентов оценили полный переход на безналичный расчет положительно.

Опрос проводился 8 ноября, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

На сегодняшний день чуть менее половины россиян — 45% — предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами. Меньше трети (28%) пользуется и той и другой возможностью оплаты в равной степени.

26% предпочитают платить наличными, чем картой.

15% категорически придерживаются оплаты купюрами, а 11% — только безналичными способами.

Оплату бумажными деньгами выбирают чаще россияне старше 60 лет (46% платят так всегда или в большинстве случаев). Безналичные расчет предпочитает молодежь (56-70%) и россияне в возрастной категории 35-44 лет (50%).

Ранее сообщалось, что введение цифрового рубля «утащит» из банков триллионы рублей.

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