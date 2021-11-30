Путин скептически оценил возможности криптовалюты

Президент России Владимир Путин заявил, что криптовалюта не подходит для того, чтобы иметь официальное хождение в России из-за своей ненадежности, сообщает телеканал «Россия 24».

«Самое главное для нас — это понизить волатильность рубля. Если мы думаем о том, чтобы определенные расчеты с нашими партнерами в рамках СНГ, в рамках сотрудничества с республиками бывшего Советского Союза, а объемы расчетов в рублях тут увеличиваются, для нас, конечно, главная задача — уменьшить волатильность», — заявил Путин.

Кроме того, Путин заявил, что Россия не будет полностью отказываться от доллара, однако будет постепенно сокращать его участие в расчетах.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос вычета НДФЛ для инвесторов в ценные бумаги.

До этого стало известно, что объем вложений Российской Федерации в государственные ценные бумаги США в сентябре текущего года сократился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $3,918 млрд.