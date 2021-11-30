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Силуанов рассказал о перестройке в «Роснано»

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Госкорпорация «Роснано» находится в процессе перестройки, с новым советом директоров будут введены новые принципы работы. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на слова министра финансов Антона Силуанова в кулуарах 13-го Инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Сейчас компания работает с теми активами, которые есть. Осуществляет реструктуризацию портфеля», — сказал он.

По словам министра, все обязательства, которые обеспечены государственными гарантиями, будут выполнены. По прочим долгам идут переговоры с кредиторами, с которыми должен быть найден компромисс. При этом все действия компании находятся под контролем правителства.

С момента образования «Роснано» поддержала 109 проектов. Общая сумма финансирования составила около 500 млрд руб. с учетом средств внешних инвесторов. Из них «Роснано» вложила 205 млрд руб.

19 ноября «Роснано» обсудило с кредиторами и крупными держателями облигаций планы реструктуризации бизнеса. После этого торговля бумагами корпорации была временно приостановлена.

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева рассказала, что ситуация с облигациями «Роснано» и возможным дефолтом не вызывает опасений у Центробанка.

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