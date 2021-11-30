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К подорожанию электроэнергии на 28% приведет борьба с выбросами углерода

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Сокращение выбросов к 2050 году на 60% от уровня 2019 года потребует затрат в размере 102,7 трлн руб. Об этом говорится в отчете «ESG и декарбонизация» «ВТБ Капитала», пишет РБК.

По словам аналитиков, в целом это соответствует стратегии Минэкономразвития. Ведомство запланировало выделить на эту программу 88,8 трлн руб.

Аналитики отмечают, что самым дорогим для декарбонизации сектором будет транспорт, далее цементная промышленность, производство железной руды и стали.

Считается, что к менее затратным отраслям с точки зрения декарбонизации относятся утилизация отходов, электроэнергетика и лесное хозяйство.

В совокупности с проектами, где можно снизить выбросы метана, на эти отрасли приходится 59% от общего объема выбросов в Российской Федерации.

Но эти программы приведут к росту цен для конечных потребителей на продукцию внутри страны. К 2050 году они составят в среднем 8%. Но сильнее всего подорожает электроэнергия — до 28%.

Ранее Генсек ООН призвал перестать обращаться с природой «как с туалетом». Он добавил, что изменения в климате происходят уже сейчас. За прошедшие 30 лет скорость подъема уровня Мирового океана выросла в два раза, при этом океаны стали значительнее теплее, чем когда бы то ни было, а за последние шесть лет с момента заключения Парижского соглашения по климату в 2015 году, оказались самыми теплыми на Земле — за все время наблюдений, утверждает генсек ООН.

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