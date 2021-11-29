Путин отказал в господдержке компаниям с владельцами из офшоров

С 1 января 2023 года российские компании, где четверть капитала и более принадлежит владельцам из офшоров, не смогут получить субсидии и инвестиции из российского бюджета. Об этом говорится в законе, который подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

Бюджетные субсидии и инвестиции будут закрыты тем российским компаниям, где доля прямого или косвенного участия компаний из офшоров в уставном капитале будет больше 25%. Для расчетов доли офшорного бизнеса не будут учитываться прямое или косвенное влияние в капитале публичных акционерных обществ (ПАО). По правилам их акции должны обращаться на российских торгах.

Также на выплаты могут не рассчитывать иностранные компании, зарегистрированные на территориях, которые были включены Минфином в офшорный список. Однако до принятия закона Россия будет выплачивать субсидии и инвестиции российским компаниям с долей участия в офшорах менее 50%.

Ранее сообщалось, что после денонсации соглашения о двойном налогообложении с Нидерландами ряду российских компаний, чьи головные офисы зарегистрированы в данном офшоре, приходится искать способы уйти от двойных выплат. У таких компаний есть три возможных пути: структурные изменения, уход в другие офшоры или возвращение в специальные административные районы в России.