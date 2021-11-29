В «Газпроме» не смогли назвать сроки сертификации «Северного потока — 2»

В компании «Газпром» рассказали о ходе процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

По словам представителя департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Елены Березиной, Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток — 2», находится в тесном контакте с регулятором ФРГ по поводу его сертификации.

Она уточнила, что сроки сертификации в компании назвать пока не готовы.

Ранее в «Газпроме» заявили, что компания Nord Stream 2 AG направила судебным органам меморандум в связи с возражениями ЕС в споре о применении Газовой директивы ЕС. Компания также обжаловала решение высшего земельного суда в Дюссельдорфе об оставлении «Северного потока — 2» под действием указанной директивы.

До этого немецкое Федеральное сетевое агентство (BNA) объявило о приостановке сертификации, необходимой для начала прокачки топлива по трубопроводу. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того как будет подан новый пакет документов, регулятор возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG в споре о выводе проекта из-под Газовой директивы Евросоюза. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим третьему энергопакету ЕС. В соответствии с этим требованием «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год. В Nord Stream 2 AG назвали Газовую директиву дискриминационной.