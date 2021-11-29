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Берлин отверг санкции США против «Северного потока – 2»

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Global Look Press

Германия находится в «регулярном и конструктивном» контакте с Соединенными Штатами по вопросу газопровода «Северный поток — 2», и по-прежнему отвергает санкции против союзников. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, сообщает РИА «Новости».

«Мы находимся в тесном контакте с администрацией США по реализации совместного заявления (по энергетической безопасности и «Северному потоку 2» - прим.ред.), и находимся на разных уровнях в регулярном и конструктивном контакте <...> Мы принципиально отвергаем использование санкций против союзников, поэтому тут (в призыве ФРГ к США) не должно быть ничего удивительного», — пояснил представитель немецкого дипведомства позицию Берлина.

Ранее правительство Германии призвало членов Конгресса США не вводить санкции в отношении трубопровода «Северный поток — 2», утверждая, что это может «ослабить» доверие к Соединенным Штатам и «в конечном итоге нанесет ущерб трансатлантическому единству».

Как сообщал портал Axios со ссылкой на документы посольства ФРГ в Вашингтоне, Берлин «полон решимости реализовать» достигнутые ранее двусторонние договоренности от 21 июля с целью «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

Посол Германии на Украине Анка Фельдхузен считает, что газопровод «Северный поток-2» не сможет начать работать еще где-то полгода.

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