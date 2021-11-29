«Аэрофлот» в III квартале получил 11,6 млрд руб. чистой прибыли

Группа «Аэрофлот» 29 ноября опубликовала промежуточную финансовую отчетность по МФСО за девять месяцев 2021 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

За 9 месяцев 2021 года Группа «Аэрофлот» перевезла 34,1 млн пассажиров, что на 48,0% выше результата аналогичного периода 2020 года. По данным из отчета, объемы внутренних перевозок полностью восстановились и превысили уровень сопоставимого периода 2019 года. Продолжилось частичное восстановление международного авиасообщения, которое остается существенно ограниченным.

Выручка Группы «Аэрофлот» за 9 месяцев 2021 года увеличилась на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 362 220 млн руб.

Выручка за III квартал увеличилась в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 167 072 млн руб. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации) составил 54 052 млн руб. Чистая прибыль — 11 635 млн руб.

По мнению заместителя генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрея Чиханчина, опубликованные результаты за третий квартал подтверждают прогресс, достигнутый Группой «Аэрофлот» в 2021 году.

«Последовательно улучшая финансовые показатели на протяжении нескольких кварталов, в отчетном третьем квартале Группа «Аэрофлот» впервые за два года получила квартальную чистую прибыль в размере 11,6 млрд рублей.

Значительный вклад в улучшение финансового результата внес спрос и обеспеченный им рост объема внутрироссийских перевозок, на которые мы сделали ставку в высокий сезон. Постепенное снятие ограничений в международном сегменте, возможности которого были максимально использованы Группой «Аэрофлот», также оказало положительное влияние на результаты. Если в январе 2021 года выставленные емкости Группы «Аэрофлот» на международных линиях составляли только 15,4% от уровня сопоставимого периода 2019 года, то к сентябрю показатель восстановления перевозок достиг 43,1%.

Указанное восстановление полетов обеспечило рост выручки до 167,1 млрд рублей в третьем квартале 2021 года. Показатель EBITDA, который вышел в положительную зону уже в первом квартале 2021 года, также продолжил восстановление и по итогам третьего квартала 2021 года составил 54,1 млрд рублей, что в 2,7 раза выше аналогичного периода 2020 года. Рентабельность по EBITDA составила 32,4%, что сопоставимо со значениями показателя до пандемии, учитывая ее влияние и связанные с ней ограничения сроков бронирований билетов до вылета, доходность перевозок во внутреннем сегменте и занятость кресел», — сказал Чиханчин.