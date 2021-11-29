Посол Германии на Украине заявила, что «Северный поток-2» не начнет работать еще полгода

Посол Германии на Украине Анка Фельдхузен заявила, что газопровод «Северный поток-2» не сможет начать работать еще где-то полгода. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она подчеркнула, что предложение Украины Евросоюзу о дополнительном транзите в объеме 55 млрд куб. газа в год по специальным условиям является хорошим.

«Если вы внимательно посмотрите, то речь идет только о дополнительных объемах газа. Это не так легко, как мы думаем, потому что газ находится в России, а не на Украине, пункт передачи газа — на вашей восточной границе. Предложение интересное. Потому что «Северный поток 2» еще точно полгода не будет работать», — уточнила Фельдхузен.

Она добавила, что федеральный регулятор Германии отложил процедуру сертификации «Северного потока-2» в качестве независимого оператора.

«В Bundesnetzagentur работают бюрократы, и если нет условий для сертификации, то ее и не будет», — обратила внимание посол.

Также посол отметила, что если РФ станет использовать газ как оружие, то Германия примет меры.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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