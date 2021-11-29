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Новак оценил необходимость принятия срочных мер на рынке нефти из-за штамма «омикрон»

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия в настоящий момент не видит необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает ТАСС.

«Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо», — сказал Новак в ходе Российско-китайского бизнес-форума.

По словам вице-премьера, ближайшая министерская встреча ОПЕК+ назначена на 2 декабря.

«Всегда [появление новых штаммов] вызывает оценки рынка, потому что могут применяться различные ограничительные меры правительств разных стран», — отметил Новак.

По этой причине, подчеркнул он, необходимо смотреть на то, как в настоящий момент будет развиваться ситуация.

«Мы должны мониторить внимательно. И как это будет влиять на спрос», — резюмировал Новак.

Штамм коронавируса, который получил во Всемирной организации здравоохранения обозначение «омикрон», обнаружили в ноябре на юге Африки. По мнению экспертов он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты COVID-19.

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