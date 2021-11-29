Китайский инвестор подал иск в арбитражный суд против Украины по делу «Мотор Сич»

Китайская компания Beijing Skyrizon, инвестировавшая в украинское авиастроительное предприятие «Мотор Сич», обратилась в суд в Гааге, чтобы добиться от Украины выплаты компенсации за убытки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«В результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае», — говорится в документе.

Китайская сторона напомнила, что в соответствию с «Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций», вступившем в силу 31 октября 1992 года, инвесторы из Китая потребовали от суда признать Украину нарушившей договор между двумя странами и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму свыше $4,5 млрд.

Подчеркивается, что это может быть не окончательная сумма.

В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций компании «Мотор Сич», занимающейся производством авиадвигателей. Президент Украины Владимир Зеленский в марте 2021 года подписал указ о национализации данного предприятия, а до этого он ввел санкции в отношении китайской компании Skyrizon и ее ключевого акционера, гражданина КНР Ван Цзиня. В ответ на эти действия МИД КНР потребовал, чтобы на украинская сторона соблюдала права китайский инвесторов.