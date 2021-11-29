Названы российские регионы-лидеры по уровню закредитованности населения

Калмыкия и Тува заняли первое и второе места в рейтинге по уровню закредитованности населения среди российских регионов. Об этом сказано в исследовании РИА «Новости».

Так, соотношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате в Калмыкии составляет 100,1% (годом ранее было 86,9%). В Туве этот показатель достиг 87,4%. На третьем месте оказалась Курганская область с 82,2%.

Жители Ингушетии (11,3%), Чечни (22,6%) и Дагестана (22,8%) являются наименее закредитованными гражданами.

Согласно исследованию, суммарный долг одного жителя РФ перед банками превышает 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России банкам запретят навязывать гражданам страховую компанию при кредитовании. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) готовится проект постановления, согласно которому заемщики получат право покупать полис у любой страховой компании. При этом к страховщикам, не попавшим в рейтинг, финансовые организации смогут выдвигать собственные требования по допуску.

При рефинансировании долга клиент сможет сохранить прежний полис. Граждане также смогут сменить организацию, если в другой предложат более привлекательные условия.