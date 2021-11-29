Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Японии присвоили наивысший уровень опасности штамму коронавируса... 08:27
Медведев прокомментировал победу россиян в матче против Испании на Кубке Дэвиса 08:20
Режим ЧС введен в Кузбассе после аварии на шахте «Листвяжная» 08:18
Новый очаг коронавируса найден на границе с Россией — в Китае 08:15
НХЛ отреагировала на 749-ю шайбу Овечкина 08:08
В Приморье следователи выясняют причины смерти восьмилетнего мальчика в больнице 08:05
В ВОЗ предупредили, что перенесшие COVID-19 могут заболеть новым штаммом... 07:59
Экс-тренер Израиля по художественной гимнастике будет работать в сборной России 07:53
Чеченский боевик отсудил у ИК-6 деньги за запрет говорить на родном... 07:52
Депутат Госдумы рассказал о доработке законопроекта о химической кастрации... 07:46

Названы российские регионы-лидеры по уровню закредитованности населения

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Калмыкия и Тува заняли первое и второе места в рейтинге по уровню закредитованности населения среди российских регионов. Об этом сказано в исследовании РИА «Новости».

Так, соотношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате в Калмыкии составляет 100,1% (годом ранее было 86,9%). В Туве этот показатель достиг 87,4%. На третьем месте оказалась Курганская область с 82,2%.

Жители Ингушетии (11,3%), Чечни (22,6%) и Дагестана (22,8%) являются наименее закредитованными гражданами.

Согласно исследованию, суммарный долг одного жителя РФ перед банками превышает 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России банкам запретят навязывать гражданам страховую компанию при кредитовании. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) готовится проект постановления, согласно которому заемщики получат право покупать полис у любой страховой компании. При этом к страховщикам, не попавшим в рейтинг, финансовые организации смогут выдвигать собственные требования по допуску.

При рефинансировании долга клиент сможет сохранить прежний полис. Граждане также смогут сменить организацию, если в другой предложат более привлекательные условия.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть