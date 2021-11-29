Отбор газа из европейских ПХГ в ноябре достигнет максимума за 10 лет

В ноябре 2021 отбор газа из подземных хранилищ в Европе года достигнет максимального уровня за историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe (c 2011 года). Об этом пишет «Интерфакс».

Отбор за текущий ноябрь может составить почти 12 млрд куб. м, год назад было отобрано 8,85 млрд кубометров газа.

Текущий уровень запасов газа в ПХГ Европы — 69,94% по итогам газовых суток 27 ноября. Это на на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет. Разрыв растет день ото дня.

В Европе ноябрьские температуры были на 2°С ниже, чем годом ранее. Также этот ноябрь стал самым холодным за последнюю пятилетку.

С 22 ноября на отбор работают все связанные с «Газпромом» объекты хранения в Западной Европе: в ФРГ, Нидерландах и Австрии.

Поступление газа с терминалов по приему СПГ в ноябре 2021 года растет по отношению к ноябрю 2020 года на 31% — до примерно 7,3 млрд куб. м. Тем не менее это значение ощутимо ниже ноября докризисного 2019 года (9,1 млрд куб. м).

В Европе вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в ноябре остается на уровне 13,8% после 17% в октябре 2021 и 15,4% в ноябре 2020 года, согласно данным ассоциации WindEurope.

Также сообщалось, что крупнейшие подземные газовые хранилища (ПХГ) «Газпрома» в Европе начали пустеть, сейчас запасы там находятся на критически низком уровне.

В «Газпроме» 12 ноября рассказали, что показатели нетто-отбора или закачки необъективны, так как в ПГХ газ хранит не только российская компания. Как уточняет «Коммерсантъ», уровень заполнения хранилищ самой компании в Европе остается в три раза более низким, чем в среднем по Европейскому союзу. Таким образом наверстать отставание в 2021 году уже не представляется возможным.

Ранее в хранилищах Украины сократились запасы газа. Украинские газовые хранилища заполнены на 56,2%, на 13 ноября объем топлива составляет 17,45 млрд кубометров.