В Греции признали, что контрсанкции России против ЕС нанесли серьезный удар по экспорту Афин

Первый заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис заявил, что ответные меры России на санкции Евросоюза нанесли серьезный удар по экспорту Афин.

По его словам, экспорт с 2014 года в Греции сократился вдвое, особенно это касается свежих фруктов, овощей, рыбы и молочных продуктов. Поэтому Греция концентрирует свои усилия на увеличении доли на российском рынке в других конкурирующих отраслях.

«Туризм имеет для нас особое значение, поскольку он помогает сократить большой торговый дефицит, который у нас есть с вашей страной, из которой мы получаем традиционные энергоносители и зерновые», — отметил Варвициотис.

Замминистра добавил, что из-за пандемии Греция потеряла большое число российских туристов и выразил надежду на быстрое восстановление туристических потоков.

В 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о продовольственном эмбарго — в ответ на введение санкций ЕС и США в связи с присоединением Крыма к России. В результате Россия ограничила ввоз молочной, мясной и рыбной продукции, а также овощей, фруктов и орехов, произведенных в странах, поддержавших санкции против России.