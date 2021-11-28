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В Греции признали, что контрсанкции России против ЕС нанесли серьезный удар по экспорту Афин

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Alexandros Avramidis/Reuters

Первый заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис заявил, что ответные меры России на санкции Евросоюза нанесли серьезный удар по экспорту Афин.

По его словам, экспорт с 2014 года в Греции сократился вдвое, особенно это касается свежих фруктов, овощей, рыбы и молочных продуктов. Поэтому Греция концентрирует свои усилия на увеличении доли на российском рынке в других конкурирующих отраслях.

«Туризм имеет для нас особое значение, поскольку он помогает сократить большой торговый дефицит, который у нас есть с вашей страной, из которой мы получаем традиционные энергоносители и зерновые», — отметил Варвициотис.

Замминистра добавил, что из-за пандемии Греция потеряла большое число российских туристов и выразил надежду на быстрое восстановление туристических потоков.

В 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о продовольственном эмбарго — в ответ на введение санкций ЕС и США в связи с присоединением Крыма к России. В результате Россия ограничила ввоз молочной, мясной и рыбной продукции, а также овощей, фруктов и орехов, произведенных в странах, поддержавших санкции против России.

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ЕС — Россия
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